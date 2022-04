Je suis Sara ELGUERYSY, diplômée d'un diplôme de BAC+5 en ingénierie informatique et réseau option MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises). Tout au long de mon cursus j'ai pu acquérir des compétences en développement informatique, en conception et en paramétrage des ERPs



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Gestion de projet

Merise

BPMN

Oracle

C

C++

Sage ERP X3

MySQL

Visual Basic

Microsoft Access

Java

JavaScript

CSS 3

PHP 5

HTML 5