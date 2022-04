El Habib ELKHALIDI

Dynamique et motivé, j’ai acquis une très bonne expérience de travail au sein d’une entreprise multinationale spécialisée dans la maintenance et la révision des moteurs avions à titre de technicien de révision propulseurs, mes compétences et mes principales responsabilités se situent dans la dépose, l’inspection et l’installation de tous les composants du moteur suivant le règlement en vigueur et en respectant les consignes du clients. Aussi je me suis impliqué dans l’encadrement de nouveaux stagiaires. Grâce à ces expériences, j’ai développé mes qualités personnelles, professionnelles et mon savoir faire dans le domaine de l’aéronautique .

Je suis reconnu pour mon esprit d’équipe ; autonomie dans la réalisation des travaux et ma débrouillardise. J’ai un intérêt pour le domaine du maintenance aéronautique.