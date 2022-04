Bonjour



recherche d’un futur d’un partenariat suite aux 3 brevets déposés le mois de février 2016



Par la présente, je soussigné Mr El haddouti Abdelkader suite à mes dépôts de mes brevets dans le cadre de mon projet professionnel, je suis à la recherche d’un partenaire afin d’exploiter mon concept dans le domaine de la sécurité et prévention à l’issue d’une poignée électronique et la ceinture de la valise.



Actuellement, je me trouve en troisième position pour un brevet de la poignée High Tech selon les listes détaillées par l’INPI. Mon innovation est un thème qui pourrait intéresser beaucoup de société industriel l’idée est très ambitieuse et innovante.



Ce projet High Tech consiste à mettre en place une poignée et autres connecté dans le but de sécuriser des valises avec une haute surveillance ainsi trois paramètres permettant de faire un suivi des flux de bagages permettant de filtrer toutes anomalies lors des transports. Ce système est conçut de différents mode de fonctionnements, le projet de recherche et les ressources détaillées sont disponible au sein de l’INPI.



Je souhaiterais vous rencontrer pour vous faire part de mon invention plus précisément dans l’ambition d’organiser un accord entre nous en espérant dans les plus brefs délais.



Je suis impatient de vous présenter ainsi de partager le brevet, en attendant je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



En vous remerciant de votre compréhension, dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses.



Mr. EL HADDOUTI



Mes compétences :

Management