El.hadj BAH

Éleve Ingénieur de Conception en Informatique à l'Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar,



Président du Club des étudiants du Département Informatique (Club Synapse) de 2012 à 2013,



Membre du projet African Young Entrepreneurship (YES) de la plus grande Association

Internationale d'Etudiants ( AIESEC ), depuis 2012,



Chargé de la Communication du Comité Exécutif des étudiants de l'ESP (2012-2014)



Je suis passionné de Technologies, de Leadership et d'Entrepreneuriat Jeune & Social.



Mes compétences :

Analyse & Conception de Système d'Information

Développement d'Applications

Gestion de projet

Développement web2.0 et logiciel