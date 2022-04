El Hadj Sory BAH

Madame, Monsieur,





Parlant anglais et arabe couramment, je suis dynamique, force de proposition et rigoureux dans mon travail. De même mes qualités relationnelles m’aident à m’intégrer aisément au sein d’une équipe.

Votre société poursuit avec succès son expansion à l'international je souhaite ainsi participer à son développement commercial. Je connais en effet très la zone Moyen Orient et son tissu économique pour y avoir travaillé une longue période.



J’ai en outre un réel tempérament commercial, une capacité d’analyse, d’adaptation, de réactivité, d'initiative, de négociation, d'écoute, d'autonomie, d'esprit d'équipe, ainsi que des facultés d'analyse et de synthèse. Je sais construire sur la durée, faire preuve de crédibilité face à mes interlocuteurs, et développer un portefeuille clients.



Vous souhaitant bonne réception de ma candidature, je me tiens à votre disposition pour un futur entretien et vous prie Madame, Monsieur de croire en l'assurance de mes sincères salutations.



El Hadj Sory BAH





Mes compétences :

Anglais

Arabe

Attaché commercial

Commercial

Commercial grands comptes

Grands comptes