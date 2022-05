Monzer EL KARHANI

Je suis un ingénieur en contrôle et informatique industrielle.



J'ai occupé un poste d’ingénieur de projet GTB (Gestion Technique du Bâtiment) pour 14 mois en 2009-2010 dans la société saoudienne « SAS Systems Engineering », dont je suis responsable d’un projet GTB Johnson Control clé en main, de l’estimation des coûts à la clôture du projet, d’une extension pour l’aéroport international de roi Abdul Aziz au Djeddah en Arabie Saoudite.



Puis j'ai travaillé comme un ingénieur pré ventes pour les systèmes de sécurités (CCTV, Gaz detection, Fire alarm...) chez LUNASAT Offshore à Beirut, Liban, pour des projets en Irak et Nigeria.



Actuellement j'occupe un poste d’ingénieur de projet Electrique dans quelques projets de construction et responsable des plusieurs systems (GTB, Fire Alarme, insatllation electrique, CCTV...) à lagos, Nigeria, avec la société Al Bonian.



Apres l’école d’ingénieur en informatique industrielle « d’une formation généraliste en informatique, électronique et électricité » j’ai effectué un Mastère Spécialisé « Bac +6 » en Manager des Grands Projets Industriels Internationaux (Ingénieur d’affaires/Chef de projet) à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne (ENSM_SE), j’ai reçu une certification de connaissances fondamentales niveau D en management de projet par l’IPMA (International Project Management Association) présentée par AFITEP (l’Association Francophone de Management de Projet) et j’ai une bonne connaissance des méthodologies PMBOK de PMI (Project Management Institution).



Mon savoir-faire s'oriente autour de l’informatique industrielle, management des projets, contrôle et conduite, planification et pilotage des projets, étude et réalisation des projets commerciaux et industriels, contrôles et automatisme des machines, analyse des prix, sureté de fonction (AMDEC,PARETO, TOCHIKAWA..) et des notions sur la stratégie, logistique, gestion des projets et analyse financière.







LANGUES:

Arabe : Langue Maternelle

Français : courant

Anglais : courant

Espagnol : niveau scolaire

Allemane: niveau scolaire



CONNAISSANCES INFORMATIQUES:

SYSTEME D'EXPLOITATION: DOS, Windows (98, 2003, XP, Vista)

PROGRAMMATION: Assembleur, C, C++, C#, VBA, Pascal, C/Unix, VB.net, CCS compiler...

BUREAUTIQUE: MS Project, Word, Excel, PowerPoint, Access.

HARDWARE: A+

RESEAUX : MCP :( MCSE):2272, 2274, 2275, 2276, 2277

CISCO: CCNA

LOGICIELS: MATLAB, LabView, MPLAB, Proteus, Simplorer, Orcad (Pspice, Capture CIS, Layout),Autocad



Mes compétences :

Automates

Informatique

Management de la qualité

Management d'équipe

Programation Informatique

Informatique industrielle

Automatisme machine

Automatismes industriels

Management de projet

Management du changement

Autocad 2D

Bureau d'études

Simulation

Réseaux informatiques & sécurité

Bureautiques

GTB

Gestion de projet

Chef de projet

Industrie

Électronique

Ingénieur d'affaire