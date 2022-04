El Hadj Idrissa TRAORE

Professeur de Mathématiques, diplômé en Génie chimique en administration réseau informatique, gestion et force- marketing, membre du comité scientifique et du comité d'organisation du Colloque international sur la renaissance africaine et des conférences structurantes du 3ème festival mondial des arts nègres organisés à Dakar en 2010, communiquant sur la gouvernance mondiale au festival, membre fondateur et leader du parti politique: Parti d'actions salutaires pour le travail et l'émergence des forces africaines (Pasteef-africa) depuis juillet 2008. PDG du I Consuling Group,......



Mes compétences :

Gestion du stress

Administration réseaux

Gestion de projet

Gestion de la production

Management opérationnel

Génie Chimique

Mathématiques