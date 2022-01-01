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El Hadj Kh. TOURÉ

DAKAR

En résumé

JE ME NOMME EL HADJI KHAOUSSOU TOURÉ ET SUIS SÉNÉGALAIS. J'AI FAIT UNE LICENCE EN BANQUE FINANCE. ET PRÉSENTEMENT JE SUIS ENTRAIN DE FICELER UN PROJET PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE ET DU MARAÎCHAGE QUE JE DEVRAI PRÉSENTER D'ICI À L'INSTITUT AFRICAIN DE MANAGEMENT. POUR CE QUI EST DE L'AGRICULTURE, LE PROJET EST PROFESSIONNEL ET PERSONNEL CAR NOTRE FAMILLE A LA CAPACITEÉ D'EXPLOITER DE GRANDES SURFACES JUSQU'À 250 HECTARES ET PLUS PAR RAPPORT À LA RENTABILITÉ FUTURE DANS LES ANNÉES À VENIR. EN SOMME JE SUIS TRÈS SINCÉREMENT À LA RECHERCHE DE GRANDS PARTENAIRES FINANCIERS AFIN DE CRÉER PLUS DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ET DE BÉNÉFICES POUR MES FUTURS PARTENAIRES.NOUS AVONS TOUS LES PAPIERS ADMINISTRATIFS NOUS PERMETTANT VRAIMENT D'EXPLOITER CES TERRES, L'EAU DU FLEUVE GAMBIE EST PRÉSENTE TOUTE L'ANNÉE: UN AVANTAGE DE FAIRE DE LA CONTRE SAISON. LES TERRES SE SITUENT À 35 km de TAMBACOUNDA ENTRE LA FRONTIÈRE GAMBIENNE ET SÉNÉGALAISE. J'AI EU À CULTIVER DUL RIZ CONSOMMABLE PAR DIABÉTIQUES ET NON DIABÉTIQUES DANS DES SACS DE 25kg, DU GOMBO, DU PIMENT TYSON. D'AUTRE PART, J'AI UN CONTACT D'UN CABINET DE CONSULTING HABILITÉ PAR UN ANCIEN CADRE DE LA BANQUE CENTRALE, QUI A OBTENU 2000 HECTARES DE SURFACE POUR EXPLOITATION PÉTROLIÈRE EN GUINÉE BISSAU AVEC TOUS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN POSSESSION. SON SEUL SOUCI EST DE TROUVER DES PARTENAIRES FINANCIERS. J'AI AUSSI LA CAPACITÉ DE TROUVER DE TRÈS BONNES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRE.

Entreprises

  • GIE TOP AGROM (TOP AGRO MARAÎCHER) - MANAGER EN STRATÉGIE DE VENTE ET. FINANCE

    2007 - 2020 J'AI VRAIMENT EU UNE EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE NOTAMMENT DANS LA STRATÉGIE DE VENTE DE NOS PRODUITS SUR LES DIVERS MARCHÉS (CASTOR, TILÈNE, TAMBACOUNDA, DIAOBÉ, THIAROYE, GAMBIE ETC). POUR LE CAS DU RIZ CULTIVÉ, J'AII CENTRÉ MA STRATÉGIE SUR LA QUALITÉ DU PRODUIT, DÉJÀ TOUS LES SÉNÉGALAIS AIMENT ET CONSOMMENT LE RIZ FRÉQUEMMENT DANS LEUR ALIMENTATION QUOTIDIENNE. IL EST NOTÉ AUJOURD'HUI BEAUCOUP DE DIABÉTIQUES ET ILS AIMENT ET CONSOMMENT TOUJOURS DU RIZ, NOUS AVONS ALORS CULTIVÉ DU RIZ AVEC ZERO SUCRE POUR LEUR CONSOMMATION SANS CONSÉQUENCE. LE PRIX ETL'EMBALLAGE ET LES FORMES DE BRISURE NOUS ONT OERMIS DE FAIRE PLUS DE RENTABILITÉ. D'AUTRE PART ENTRE 20011 ET 2015, J'AI TRAVAILLÉ DANS LE PADEL/PNDL(PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL) COMME AGENT ADMINISTRATIF. AUJOURD'HUI UNE FOIS LA PRÉSENTATION DE MON PROJET, J'AURAI MON MBA 2 EN MANAGEMENT DE PROJET.

Formations

  • IAM (Dakar)

    Dakar 2011 - 2012

Réseau