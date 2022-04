El Hadj Kh. TOURÉ

JE ME NOMME EL HADJI KHAOUSSOU TOURÉ ET SUIS SÉNÉGALAIS. J'AI FAIT UNE LICENCE EN BANQUE FINANCE. ET PRÉSENTEMENT JE SUIS ENTRAIN DE FICELER UN PROJET PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE ET DU MARAÎCHAGE QUE JE DEVRAI PRÉSENTER D'ICI À L'INSTITUT AFRICAIN DE MANAGEMENT. POUR CE QUI EST DE L'AGRICULTURE, LE PROJET EST PROFESSIONNEL ET PERSONNEL CAR NOTRE FAMILLE A LA CAPACITEÉ D'EXPLOITER DE GRANDES SURFACES JUSQU'À 250 HECTARES ET PLUS PAR RAPPORT À LA RENTABILITÉ FUTURE DANS LES ANNÉES À VENIR. EN SOMME JE SUIS TRÈS SINCÉREMENT À LA RECHERCHE DE GRANDS PARTENAIRES FINANCIERS AFIN DE CRÉER PLUS DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ET DE BÉNÉFICES POUR MES FUTURS PARTENAIRES.NOUS AVONS TOUS LES PAPIERS ADMINISTRATIFS NOUS PERMETTANT VRAIMENT D'EXPLOITER CES TERRES, L'EAU DU FLEUVE GAMBIE EST PRÉSENTE TOUTE L'ANNÉE: UN AVANTAGE DE FAIRE DE LA CONTRE SAISON. LES TERRES SE SITUENT À 35 km de TAMBACOUNDA ENTRE LA FRONTIÈRE GAMBIENNE ET SÉNÉGALAISE. J'AI EU À CULTIVER DUL RIZ CONSOMMABLE PAR DIABÉTIQUES ET NON DIABÉTIQUES DANS DES SACS DE 25kg, DU GOMBO, DU PIMENT TYSON. D'AUTRE PART, J'AI UN CONTACT D'UN CABINET DE CONSULTING HABILITÉ PAR UN ANCIEN CADRE DE LA BANQUE CENTRALE, QUI A OBTENU 2000 HECTARES DE SURFACE POUR EXPLOITATION PÉTROLIÈRE EN GUINÉE BISSAU AVEC TOUS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN POSSESSION. SON SEUL SOUCI EST DE TROUVER DES PARTENAIRES FINANCIERS. J'AI AUSSI LA CAPACITÉ DE TROUVER DE TRÈS BONNES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRE.