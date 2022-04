El Hadj Malick SENE

Je suis un colonel des douanes à la retraite avec 32 ans expériences professionnelles dont 7 comme chef de bureau de la formation professionnelle et directeur de l'école des auxiliaires de la douane ou école de transit

je suis actuellement consultant en matières douanières pour l'accomplissement des formalités douanières, guide et assistance dans le choix des régimes économiques douaniers, conseil aux entreprises et investisseurs pour obtention agrement au code des investissement APIX

et suis des cours de renforcement de compétences en matière de consultance au cabinet ABA Consulting International Dakar

je viens d'ouvrir l'Institut supérieur des techniques du commerce International ISTCI pour une formation pluridisciplinaire, globale des arcanes ou métiers de ce commerce; douane transport/logistique, négoce, finance adresse académie Sédar Sacré 775264377/ 77 9396984 email stenemalick95@gmail.com ou acedzetta@gmail.com



Mes compétences :

dédouanement

Conseil aux entreprises

Formation professionnelle

Business Consulting

Gestion du risque douanier