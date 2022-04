Souleymane Aw ,54 ans .Directeur Administratif du groupe MSIC.saAprès les études supérieures ,j'ai travaillé comme chef du B.E.S (Bureau d'Etude des Soumissions ) à la SIAFCA,puis chef du personnel à la même société avec cumul des fonctions.Auparavent nous avons enseigné les mathématiques au Collège Alboury Ndiaye et aux Pédagogues.J'ai monté une société qui sur le nettoiement et l'entretien(Environnement -Sevices).Aujourdhui ,nous sommes le responsable Administratif et commercial de MSIC-SECURITE,entreprise de gardiennage ,de Surveillence et d'assainissement et de traitement de valeurs.J'ai une expérience de 26 années dans la gestion de l'entreprise.Aujourdhui ,nous sommes en train de mettre sur pied une société de services(nettoyage industriel, récupération de déchets , désinfection,désinsectisation,dératisation,..)et de Tp.



