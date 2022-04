Diplomé de l'Université Dakar Bourguiba en MSTCF ,je suis comptable au cabinet BDO senegal depuis fevrier 2008.

Ma formation et l’expérience acquis au sein de ce cabinet m’a dotée de solides bases et m’a permis d’acquérir et de développer des compétences au niveau de la gestion,de l'informatique, de l'organisation et la finance



Mes compétences :

Paie

Droit fiscal des affaires

Droit social

Analyse financière

Sage

Contrôle de gestion

Excel

Recherche opérationnelle

Powerpoint

Économie