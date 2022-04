El Hadji Amath Diodio NDIAYE

Diplômé d’un Master spécialisé en Sciences et Technologies de l’Espace à l’Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat-Agdal (Maroc) et aussi d'une Licence fondamentale en Sciences de la Terre et de l’Univers (Géologie) à l'Université Chouaïb Doukkali, Faculté des Sciences d’EL Jadida (Maroc), mon objectif professionnel est de trouver un contrat (emploi/stage) ou bien une proposition de thèse de doctorat dans le secteur de la Télédétection & Système d'Information Géographique (SIG) voire leurs applications dans une des spécialités de la Géologie. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités, disponible et surtout mobile.



Mes compétences :

Géologie

Brainstorming innovation

Cartographie SIG

Télédétection

Prétraitement d'images satellitales

Droit de l'Espace Extra-Atmosphérique

Traitement d'images satellitaires

Système de positionnement géodésique

Gestion des projets sous SIG

Photogrammétrie analogique,analytique et numérique

Hydrologie

Hydrogéologie

Géomatique

Géosciences

Recherche scientifique