Salut! Mon nom est El Hadji Bity GUEYE. Je suis ouvert, attentif, bénévole, ambitieux, entreprenant et surtout disponible. Je fais un Master en communication des entreprises et des organisations. Mais, je suis géographe de formation et je m'investis présentement dans le domaine de la communication pour le développement durable. Je suis ici pour rencontrer des gens qui partagent mes centres d'intérêts et qui sont disponibles à s'investir pour le bien, le bénévolat (parce que je suis le coordonnateur d'une structure bénévole au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis) et notamment qui sont soucieux de leur développement personnel.

JE VOUS REMERCIE