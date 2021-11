Elhadji Birane GUEYE

Je suis titulaire d'un master 2 en Audit/Expertise et Contrôle de gestion délivré par l'Institut Supérieur Européen de Gestion de Toulouse(ISEG);ainsi que du diplome de comptabilité et gestion.



Je suis passionné par le contrôle de gestion que j'exerce depuis 2008 à travers mes diverses expériences qui m'ont permis de maîtriser les techniques de reportage, création de tableaux de bord mise en place d'indicateurs de performance et la mise en place et le suivi de budgets.

J'ai aussi un excellente maîtrise d'Excel et des logiciel de comptabilité.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de Gestion

Microsoft Excel