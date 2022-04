El Hadji Boubacar Bah BAH

Je m'appelle El Hadji Boubacar Bah ,je suis âgé de 22 ans et je suis de nationalité sénégalaise d'origines guinéenne.

J'ai obtenu mon diplôme du baccalauréat en 2013 au Collège Sacré Coeur de Dakar avant de rejoindre une école de formation en Arts Graphiques et Numériques (Sup'IMAX). A cote de cela je suis un grand passionné de musique et je fais une carrière musicale meme en ce moment.



Mes compétences :

Réalisation audiovisuelle

Adobe Lightroom

Supports de communication

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Infographie

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access