Cyril Charles G A DIÉDHIOU

Jeune graphiste rigoureux, précis et soigneux.



• Polyvalent dans la maîtrise des technologies d’édition, des matériels et des logiciels.

• Peut rendre les fichiers exploitables pour l’imprimeur.

• Réalise des supports spécifiques de communication : flyers, posters, documents administratif...



Savoirs sur l’environnement professionnel :

• La législation sur le droit d’auteur, le droit à l’image et à la copie.

• L’organisation et le fonctionnement de son établissement

• Les orientations et priorités du service.

• Les règles d’hygiène et de sécurité.



Savoir-faire opérationnels :

• Saisir, acquérir, numériser, retoucher, convertir et mettre à l’échelle des textes et des illustrations.

• Calibrer les textes, contrôler leur structure et appliquer un balisage.

• Exploite des logiciels de PAO et de retouche photographique, et selon le contexte des logiciels de conception graphique et d’animation interactive.

• Utilise les logiciels bureautiques courants et maîtrise un traitement de texte jusque dans ses fonctions avancées.

• Respecte les règles et précautions de la sécurité informatique

• Utilise les périphériques de son poste d’édition dans un environnement hétérogène (scanner, imprimante,…).

• Respecte les consignes et contraintes : respect des délais, conformité aux chartes graphiques et maquettes.



Mes compétences :

Adobe Illustrator CS6

QuarkXPress

Pistop

CINEMA 4D

Adobe Photoshop CS6

ArtiosCAd