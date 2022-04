El Hadji Boubacar DRAMÉ

"Jeune professionnel de la vente de produits et services à valeurs ajoutées techniques, mon parcours professionnel a toujours été un moyen d’allier ma passion technologique et ma vocation pour la vente

et le conseil en solutions techniques"





Mes compétences :

Prospection commerciale

Système Embarqués et Mobile

Commerce international

Marketing

Nouvelles technologies

Télécommunications

Systèmes d'informations

Stratégie commerciale

Management

Radiofréquences

Project Management Office