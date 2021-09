Avec plus de six ans d'expérience en entreprise sur différents secteurs d'activité, mon expérience commerciale m'a permis d’accroître mes capacités d'animation et de pilotage commercial; j'ai notamment développé une expertise en développement commercial.



Mes compétences :

Commercial

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Force de proposition

Adaptabilité

Réactivité

Gestion événementielle

Management

Organisation

Négociation contrats

Communication

Audit

Persévérance

Sens du contact

Négociation