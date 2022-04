Arslane AKTOUF

Diplomé d'un Master 2 en "Création, reprise d'entreprise et entrepreneuriat" à l'IAE de Bordeaux, j'ai décidé de poursuivre mes études et de faire un Master 2 en "Analyse financière internationale" à l'INSEEC afin d'acquérir une double compétences et une expertise pour m'insérer au mieux dans le monde professionnel.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'analyste financier, analyste fusion acquisition, consultant stratégique, consultant fonctionnel ou développement commercial