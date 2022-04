Riad BENMAAMAR

Mon parcours académique et mes expériences professionnelles m’ont permis de bénéficier d’un esprit d’analyse, d’une pro-activité et d’un esprit d’initiative.



Grâce à mes expériences, j’ai pu développer mon sens des priorités, mon organisation et mon relationnel client.



Diplomé en Master 2 International Business Management, je recherche un poste d'Ingénieur d'Affaires pour le développement commercial en France ou à l’international



Bilingue en Arabe et ayant un Anglais opérationnel, je n’ai aucune difficulté à les pratiquer de façon opérationnelle dans un environnement professionnel, ce qui peut s’avérer intéressant pour la conquête de nouveaux marchés.



Mes compétences :

Négociation

Commercial

Business development

Prospection commerciale

Chasseur de têtes

Stratégie de communication

Management commercial

Marketing stratégique