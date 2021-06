Ruddy BORDIN

Tout commence lors de ma première expérience professionnelle où j'ai pu travailler avec des particuliers et des professionnels.



En travaillant dans secteurs des variés: automobile, location, assurances, nouvelles technologies, télémarketing, distribution..j'aime découvrir et apprendre des personnes que je rencontre.



J'ai développé mes compétences en vente, marketing, management et management de projet à travers mon parcours et les challenges professionnels et personnels.



J'aime évoluer avec des personnes dynamiques et déterminées qui se bougent pour réussir.



Je suis très intéressé à résoudre des situations en mettant en place des solutions rentables et durables.



Mes compétences :

Vente

Management

Marketing

Apple iOS

Fidélisation client

Gestion de partenariats

Téléprospection

Organisation d'évènements

Dynamique

Grands comptes

Assurance

Gestion de la relation client

Relationnel

Entrepreneuriat

B2C

B2B

Vente directe