Directrice Administrative - Gestion des compétences et capital humain



Mes compétences :

Management déquipe

Gestion de projets

Gestion Financière & Administration

Qualité Iso 9001, HAS (en cours) et Qualiopi

Gestion des risques

Gestion ressources humaines

Formation et conseil

Relations sociales



Vous recherchez un profil opérationnel, rigoureux et fiable, vous pouvez me joindre à ladresse suivante : elisabeth-borie@wanadoo.fr