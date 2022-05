Thierry TOMCZAK

Maison Périgourdine en pierre, du XIX siècle, avec étang privé pour la pêche, dans un écrin de verdure, au cœur d'un ancien domaine agricole de 15 ha. Vue dégagée et calme assuré, idéal pour des vacances reposantes, proches de la nature. A 11 km de Bergerac et à 1 km du village de Maurens. Le gîte peut accueillir jusqu'à 9 personnes. Les animaux sont les bienvenus.



http://www.gite-dordogne-la-perigourdine.com



Maison Périgourdine du XIX siècle avec étang privé pour la pêche, dans un écrin de verdure (au cœur d'un ancien domaine agricole de 15 ha) vue dégagée et calme assuré, idéal pour des vacances reposantes proche de la nature. A 1 km du village de Maurens. (Épicerie, pain, bar-tabac, coiffeur)Maison de caractère en pierre, spacieuse, meublée avec soin comportant une cuisine aménagée (équipement électroménager neuf, réfrigérateur de grande capacité + chaise bébé)séjour de 30 m² avec cheminée et télévision de grande taille+ lecteur DVD, 1 chambre avec 1 grand lit 140 pour 2 personnes + 1 lit Bébé, 1 chambre avec 1 lit 120 pour 1 à 2 personnes + 1 lit 80 pour 1 personne, 1 chambre avec un lit140 pour 2 personnes + 1 lit 90 pour 1 personne + 1 lit tiroir 80 pour 1 personne, salle d'eau avec cabine de douche, WC séparé. Linge de lit, de toilette et de maison fourni, lits faits à l'arrivée. Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue, table de pingpong. Nombreuses possibilités de ballades à pieds ou en VTT. Nombreuses activités de plein air à proximité : canoë kayak, équitation, parc aquatiques....



2 ème promo mois de juillet



semaines 27 / 28 / 29 / 30 / 31



400 euros pour 4 personnes et 450 euro pour +

http://www.gite-dordogne-la-perigourdine.com





Mes compétences :

Pêche

Tourisme