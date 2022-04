El Hadji DIA

Je suis étudiant en Master 2 Transport et Logistique à la FASEG de l'UCAD. J'ai fait un stage à la Senelec de Dakar rue Vincens dans le secteur de la comptabilité et aussi dans le secteur commercial. J'ai une Licence en Sciences de Gestion à la FASEG de l'UCAD. Je suis polyvalent parceque j'ai etudié la finance, la comptabilité, le commerce, la comptabiloté analytique, le controle de gestion, etc. Je suis dynamique et j'ai la capacité d'adaptation à moins d'une semaine.



Mes compétences :

Assistant administratif

Comptabilité

Commerciale

Finance

Logistique

Assurance

Transit Et Gestion Des Transport

Gestion financière et comptable

Déclarant en douane

Microsoft Excel

Microsoft Word

EViews

Oracle

Microsoft PowerPoint