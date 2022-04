Je me nome el'hadji faly gueye Titulaire d'un diplôme de Master of science (Master II) a l'institut supérieur de management du senegal

De plus je voudrais avoir des investisseurs qui veulent s'investir au senegal sur des projets porteurs et rentable que j'ai déja eu a étudier



Mes compétences :

Ressources humaines

Commerce international