El Hadji Ibrahima DIOUF

Je suis titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur de Conception en génie électrique (option Électronique, Électrotechnique, Automatique et Informatique Industrielle) de l’École Supérieure Polytechnique (ESP) centre de Dakar et d'une licence ès sciences physique de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.



J'ai effectué des stages pratiques dans de grandes entreprises de la place notamment ENERCOM AFRIQUE, SOCOCIM Industries et la SENELEC.ces dits stages m’ont permis de consolider ma formation et d’être apte à intégrer n’importe quelle équipe dans ce domaine.