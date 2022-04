El Hadji Ibrahima NDIAYE

Diplômé en génie des procédés et docteur en énergétique (Thermodynamique - Génie pétrolier), je suis actuellement en poste chez SAS TEN dans la Nièvre en tant que responsable technique et procédés d'un site de production de biodiesel.

Ce procédé chimique consiste à produire par le biais de l’estérification acide et de la trans-estérification, des EMHV raffinés (Biodiesel). Je suis chargé d’une part, en tant que responsable du service maintenance et travaux neufs, de veiller à ce que l’installation soit en mesure de produire d’une façon continue tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. D’autre part, j’ai pour mission de piloter tous les projets de développement industriel (investissements) dans le but de rendre l’unité plus performante et ainsi optimiser les coûts de production.





Mes compétences :

Génie des Procédés

Process

FORTRAN

Process Flow Diagrams

P&ID

Ingénierie

Management

Energies renouvelables

Maintenance industrielle

Recherche & Developpement

Gestion de projet

Conception /Réalisation/ Industrialisation

Modélisation / Simulation