El Hadji Malick CISS

Diplômé de l'ENSEEIHT en Septembre 2009 en ingénieur en électronique spécialité Traitement du signal et de l'information, j'ai eu une première expérience de travail durant 6 mois dans un poste de développement algorithmique en C++ dans le domaine de traitement d'images au sein de Thales Services. Ensuite j'ai travaillé pendant 3 mois au sein de INEO, une filiale de GDF-SUEZ, où j'occupais le poste d'ingénieur développement en C++ et Qt sur des logiciels de gestion et surveillance à distance de postes électriques. Je suis actuellement employé chez AUSY Toulouse, en tant qu'ingénieur développement en C dans le secteur de l'aéronautique.



Mes compétences :

Windows

Visual Studio