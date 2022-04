El Hadji Malick TOURE

Je m'appelle El Hadji Malick Touré, je suis né en 1962 à Thiès.

Je suis de teint noir, grand avec une taille de 1,76m. Je suis très sympathique et très social.

Je déteste l'injustice et j'aime pas tricher . Je me donne toujours à fond dans le cadre du travail car je veux à chaque fois être dans une équipe qui gagne.

Je suis polygame .avec deux femmes.

J'ai cinq enfants dont quatre avec la première (deux garçons et deux filles) et un garçon de deux mois avec la deuxième)

Je suis issu d'une famille de cinq enfants dont je suis l'unique garçon.

J'ai pratiqué la photographie pendant plus de quinze ans et j'ai toujours la passion de la photo.

J'étais pratiquant de football mais maintenant je ne suis qu'un simple amateur.

J'aime aussi beaucoup voyager et jouer au scrabble.

Je lis beaucoup ce qui m'a d'ailleurs poussé à suivre une formation en bibliothéconomie









.