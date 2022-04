El Hadji Masseck GUEYE

Gestionnaire Logistique au Centre de Recherches pour le Développement International CRDI; suis chargé de la gestion des affaires logistiques, et sécuritaires, des achats, de la chaine des approvisionnements, des relations avec les services de l'Etat Sénégalais (Ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires Etrangères).



Chargé aussi de la gestion du relocation pour le personnel professionnel affecté à Dakar ou en partance de Dakar pour rejoindre son pays d'origine ou retourner au Siège du CRDI à Ottawa.



Chargé aussi des relaltions avec les fournisseurs, les prestataires de service et autres.



Chargé aussi de l'établissement des bons de commandes dans le système EPIK et manuel.



Chargé aussi d'assurer la mise en place d'une bonne politique de sécurité des locaux du CRDI et des domiciles du personnel expatrié.



Chargé aussi de la bonne gestion des équipements et du matériel du CRDI et assurer leur bonne utilisation.





Participation à la mise en place de la chaine logistique du CRDI

Création des comptes fournisseurs

Elaboration du profil des pays de la zone export

Analyse et gestion des stocks et des approvisionnements

Saisie et suivi des commandes auprès des fournisseurs

Suivi documentaire avec les transitaires



Préparation des documents export (facture, liste de colisage, documents commerciaux, incoterms, traite bancaire...)

Maîtrise du coût de transport afin de préparer les expéditions en groupage ou en conteneur complet.

Conseil en terme d’optimisation des coûts de transport.

Rédaction de factures pro forma.

Veille au respect des règles de transport de marchandises dites dangereuses.

Préparation des documents déclencheurs de l’inspection des produits avant expédition.

Gestion et traitement des litiges transport

Organisation des retours marchandises si besoin.

Relation fournisseurs en matière d’avancement des commandes

Information au commercial en cas de rupture de stock ou de problème avec le fournisseur

Rôle d’interface avec le fournisseurs vis-à-vis de la production des approvisionnements et des prévisions.

Suivi et maintenance des données de base (fiche produits, routes de transport et prestataires, frais de transport…)

Gestion du stock

Anticipation des ruptures dans la chaîne d’approvisionnement

Coordination des expéditions maritimes et aériennes

Suivi des litiges et incidents de distribution

Contrôle des prestations et coûts logistiques (stockage et transport)



Coordination et suivi des expéditions pour les bureaux régionaux et le siège à Ottawa, au Canada

Suivi des livraisons / contact avec les transitaires et transporteurs

Valider les factures transports

Etudes des soumissions pour les envois internationaux, appels d’offres

Gestion des achats et des délais de livraison avec les sous-traitants

Préparation des bons de commandes suivant le logiciel EPIK ou Manuel

Rédaction de la documentation des expéditions (Packing List, Facture commerciale, certificat d’origine…)

Tenue et mise à jour du fichier de suivi des commandes (Customer service level) sous Oracle

Planification et organisation des enlèvements



En charge du Trafic Export Amérique du Nord ainsi que diverses destinations sur l’Europe, l’Asie, les Usa et en Afrique



Volet Opérationnel :



• Enlèvement des Expéditions

• Organisation du Transport jusqu’au lieu de Destination

• Préparation des documents douaniers, Rédaction des LTA

• Réservation des vols

• Taxation et Facturation des Dossiers



Volet Commercial :



• Suivi dossier commercial des fournisseurs

• Examen des Cotations Aériennes et maritimes

• Négociation des Tarifs transporteurs :

• Gestion des Litiges avec les Compagnies Aériennes

• Suivi des Paiements des fournisseurs et prestataires de services



Logistique Internationale :



Suivi / Gestion des prestataires de services à l’import

• Gestion des Dossiers

• Dégroupage des assemblages

• Procédures Douanières (Transit – MAC)

• Livraison

• Facturation – Reporting etc...









Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation

Taxation

Oracle

Transit

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Apple Mac