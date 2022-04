El Hadji Mbaye GUIRANE

Laboratoire de SBG (Saudi Binladin Group) 2008 à nos jours

 Responsable et Contrôle qualité et qualité assurance des essais géotechniques au niveau laboratoire et sur le terrain les infrastructures, les rapports journalier du labo Suivi et contrôle de qualité de la mise en œuvre de la grave bitume, de l’enrobé et de la GRH.

 les terrassements, superviseur de centrale enrobé suivie des essais noirs dans le chantier d’Aéroport International Blaise Diagne de Diass pour S.B.G (Saudi Binladin Group) en cour d’exécution.

 Superviseur centrale à béton les formulations et les écrasements de béton, les carottages, le scléromètre





Mes compétences :

tous les essais de géotechniques