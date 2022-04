El Hadji Mouhamdou Lamine DRAME

Après une expérience d’un an et 7 mois comme Responsable Réseaux & Télécoms dans une filiale américaine Infocom International et cinq ans (5) comme chef de service Réseaux & Télécoms à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) institution de prévoyance sociale, j’occupe actuellement les fonctions de Chef de service, Administrateur Réseaux & Télécoms au Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) institution financière de microfinance depuis Décembre 2007.

Au CMS, je gère 180 sites décentralisés, interconnectés et répartis à l’échelle nationale et utilisant diverses technologies allant des technologies Internet aux technologies radio en passant par le réseau Sentranet de la Sonatel. Aussi, j’ai en charge une variété de systèmes (Windows, Linux, AS400) et les bases de données tournent autour de SQL (Microsoft et Linux), DB2 (AS400).



Mes compétences :

Réseaux et Télécoms

Informatique

Télécommunications