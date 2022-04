El Hadji Ndiouga WADE

A la poursuite de la perfection avec une haletante ambition...

Licencié en marketing et affaires internationales; poursuivre ce cursus en se tournant vers un master en commerce international était une évidence mais aussi appliquer la formation acquise était crucial. Né le business d'achat et de revente automobiles, electronique, d'habillement,etc)...

Et , de la théorie à la pratique, tout y passe: Les relations humaines, les techniques de ventes et de négociations, la comptabilité, les TICs et même le service après ventes dans certains cas.

Aujourd'hui dans le secteur du transport international et de la logistique professionnelle avec le développement de services "clé en main" suivant les attentes du client et toujours prêt a faire face à de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Transport maritime

Logistique internationale

Transit maritime

Logistique et transport multimodal

Achat

Marketing et vente

Automobile

Marketing

Commerce international

Vente