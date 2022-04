El Hadji SYLLA

Expert Énergéticien et Spécialiste en Énergies Renouvelables

Domaines de compétence sont les suivants :

-Chef de projet, Étude et conception de système de production d’énergie renouvelable ou hybride, Appui-conseil sur des programmes de politique d’électrification rurale, Ingénierie détaillée

-Suivi et Évaluation de projets d’électrification rurale,

-Évaluation des potentiels d’énergies renouvelables (gisement solaire, éolien …),

-Dimensionnement de générateurs d’énergies renouvelables et/ou hybride,

-Dimensionnement de systèmes de secours de production, électricité appliquée et générale, solaire thermique, pompage solaire, etc.,

-Animation et Formation en électrification rurale

-Coordination et en mise œuvre d’enquêtes en milieu rural et périurbain,

-Audit Énergétique, efficacité Énergétique, Maitrise de l’Énergie.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Gestion de projet

Electrotechnique

Électrification rurale décentralisée

Clean minigrids and hybrid system

Management