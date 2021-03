El Hafiane HAMZA

Ingénieur en système junior j'ai intégré ICRHnet (groupe HR-Path) dans le poste de consultant technico fonctionnel en HR Access et Lotus Notes. Motivé et très dynamique, mon objectif actuel est de participer à la réalisation de projets informatiques de taille depuis le design jusqu’à la production, tout en respectant les standards de qualité.



Spécialités

Modèle de données, Explorations (Batch et DXE TP), Traitements spécifiques, Page Web, Fenêtres, Confidentialité, API Open HR, Administration d’environnement, personnalisation de l’outil HRCT, processus guidées,Java, C, C++, Langage C, Cobol PacBase, Programmation Shell et batch, PHP, (x)Html, Java Script et XML, Lotus Script, Administration des services,T-SQL,



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des compétences

Recrutement

Formation

Gestion de temps

Paie

OpenHR

Self-Service

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Gestion des risques professionnels

Gestion de projet

COBOL

DSN

Evaluation professionnel