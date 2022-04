El Hafyani MOUNIA

Je suis Ingénieur d'Etat de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA), option Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision.



De formation statistique et informatique, j'ai développé une double compétence en développement informatique et en recherche opérationnelle (optimisation, aide à la décision, ...). J'utilise des méthodes et des modèles pour résoudre des problèmes complexes d'organisation, de planification, de gestion de ressources, ou d'optimisation issus de nombreux secteurs d'activités comme le transport, l'industrie, les télécommunications ou la finance.



Formation à l'école:

* Analyse des données (Data mining) en utilisant les methodes : ACP, ACM, AFC, les arbres de décision, les algorithmes ...

* Modélisation et Prévisions : modéles dynamiques, les séries chronolgiques ...

* conception : la méthode merise et UML

* Languages : C#, VB, SQL, Pascal,

*Finance: Fondement de la décision financière, Marchés Financiers et Gestion de portefeuille, Monnaie et Banque.

* Statistique: Méthodologie des enquêtes statistiques, Techniques de sondage, Inférence statistique. Statistique multi variée, Analyse de la régression

* Gesion : Tableaux de bord, Contrôle de la qualité, Gestion de projets, Gestion des entreprises, Gestion de stock et files d’attente.



Mes compétences :

Acm

ACP

Business

Business Object

Data mining

Data warehouse

ETL

Maîtrise d'ouvrage

Optimisation

SAS

SPSS