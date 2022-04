El Haidouri YOUSSEF

Technicien études et conception chez SAFRAN Engineering Services depuis 24 mars 2014, une période dont, j'ai acquis pleins de compétences et d'expériences, desquelles je peux saisir quelques exemples :

- Baguage approfondie de la conception et fabrication mécanique,

- Maîtrise des normes du dessin industriel,

- Bonne maîtrise des outils de conception mécanique, tél que Catia V5.

- Gestion et l’organisation des différentes étapes de travail d’une manière méthodique.

- Suivi des processus, règles et méthodologies des clients.

- Comment se référer et se conformer avec rigueur aux normes applicables des clients.

- Comment s'adapter à des situations, des matériels et des technologies différentes.

- Travail et communication avec l’équipe projet,

- Le sens de la rigueur, la précision, l’engagement et l’implication,

- Comment rédiger des comptes rendus, des notes techniques et des supports de formation.

- Assurance de la conformité qualité/délai des tâches attribuées,

- Participation au chiffrage et aux réunions de lancement des projets

- Assurance du contrôle et la vérification de la conformité des livrables,

- Prendre le contact direct avec le client lors de la rencontre des situations critiques,

- Etc.



Mes compétences :

Solidworks 2013

Ms project

Word – Excel – Powerpoint

Photofiltre Studio X

Automgen

RDM6

Catia v5

MECAPLAN WIPS

CES EDUPACK

Construction mécanique

Conception mécanique

Modélisation et RDM

Cate de contrôle de qualité

Gestion de projet