Lancemant des projets de grande surface en particulier les GSB ( Grande surface de bricolage );j'ai contribué à l'implantation de makro maroc ,bricoma ,bigmat maroc, bricomag kenitra.actuellement consultant dans la coordination commerciale et industrielle( mise en relation,developpement,aide a l'investissement,sourcing etc...)



Mes compétences :

Négociation des dossiers stratégiques

Gestion et pilotage de projets achats