El Hassan AIT TALEB

B2ET cabinet spécialisée dans l'économie de la construction et des études thermique.



Notre mission est d’être à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets.



Qu’il s’agisse d’une simple réfection, d’une réhabilitation, d’un aménagement, d’une extension ou d’une construction neuve, depuis la définition de votre projet jusqu’à la fin des garanties légales des travaux.



Nous réalisons pour vous les documents techniques adaptés permettant un appel d’offre sérieux et respectueux de vos attentes.



Nous établissons avec vous des plans, des visuels 3D de votre future construction et après la sélection des entreprises, nous réalisons le suivi de chantier.



Notre savoir-faire, conseils techniques, l’expérience de description et de métrés de tout type de travaux vous permettront de gagner du temps, d’éviter des erreurs, de réaliser des travaux optimums dans un budget défini à l’avance.



Nous nous engageons à vous proposer toujours les meilleures prestations en rapport qualité/prix.



Mes compétences :

Analyser du dossier d'appel d'offre et élaborer de

Réalisation des plans de détail

Mise à prix au déboursé

Calculer l'enveloppe budgétaure du projet

Suivi qualitatif et financier de projet

Étude Thermique De Bâtiment

Établir Un Diagnostic De Performance Énergétique (

Solidworks

Ms project

Étude de faisabilité de projets

AutoCAD

CYPECAD MEP

SketchUp8

Word, Excel, PowerPoint

Perrenoud logiciel de calcul thermique

Audit énergétique

ISO 50001

Établissement d'un système management d'énergie

Réalisation d'étude thermique de bâtiment

Système management de l'énergie

Logiciel multidoc pour les cctp et mètre