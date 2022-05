Stephanie BOUHOURS

Vers de nouvelles aventures...

Partie d'une expérience dans le commerce en naviguant entre la grande distribution, la création de magasin et le textile, je bascule vers une fonction d'entreprise.

Être actrice de la stratégie et l'organisation d'une entreprise, être le lien entre le directeur et les salariés, accompagner, être à l'écoute, mener un projet, recruter, participer à la gestion du personnel.... sont autant de missions qui m'attirent.



Mes compétences :

Connaissance de plusieurs environnements ( Grande

Suivi et écoute des besoins

Organisation d'évènements

Relations partenaires / fournisseurs et clients

Elaboration d'un budget / mettre en place des tabl

Démarches administratifs

Utilisation de logiciels ( EBP), word, excel

Gestion de Projet

Gestion administratif et comptable d'un magasin