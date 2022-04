El Hassan AKOUZ

• Élaboration des plans d’ensembles et de détails pour des projets d’architecture et de décorations intérieures (avant-projet sommaire et détaillé, les plans d’exécutions et les compléments détails).

• Création des modélisations 3D et les plans traités sur Photoshop.

• Vérification de la conformité des plans d’ingénieries (plans de coffrage, électricité, plomberie, désenfumage, climatisation, informatiques et télédistribution. etc.) par rapport aux plans architectes et aux clauses techniques spécifiques.

• Suivre l’avancement des travaux (réceptionner les attachements, les implantation des bâtiments, les travaux de gros œuvres et second œuvres). et animer les réunions de chantier et la rencontre avec le client et les différents intervenants.

• La rédaction des rapports rendus de chantier. (situation des avancements par rapport au planning •Auditeur interne ISO 9001.



Mes compétences :

Architecture

Architecture intérieur

Décoration

Design

Maquettes

Synthèses

Logiciels; AutoCAD, ArchiCAD , Artlantis studio 4,

AutoCAD, ArchiCAD , Artlantis studio 4

Photoshop CS4, MS project

AutoCAD, ArchiCAD , Artlantis studio