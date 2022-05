Laëtitia REYNAUD

De formation initiale d'architecture intérieure, je suis actuellement dessinatrice d'architecte depuis 4 ans, je réalise des plans chez un architecte sur Annonay. En parallèle, je débute une Formation Professionnelle Continue à l'Ecole Nationale Supérieure de la ville de Lyon pour devenir également Architecte dans 4 ans.

J'ai une expérience en bureau d'ingéniérie structure de 3 ans en collaboration avec un ingénieur béton afin de réaliser des plans de coffrage et ferraillage suite à ses notes de calculs.



En charge de la CAO, DAO, j'ai travaillé sur des projets de tous secteurs : public, enseignement, habitation, tertiaire...

Réalisation des études de faisabilité, dossiers d'avant projet sommaire et définitif, permis de construire, dossiers de consultation et d'exécution, plans de marchés et vente, carnets de détails techniques, réalisation de carnet Déco, de planches Déco, dossiers des ouvrages exécutés, visuels en 3D.



Principaux projets réalisés :



-Construction d'une maison des associations

-Construction d'une école primaire

-Construction de cantines scolaires

-Extension et réhabilitation de commerce

-Réhabilitation d'une banque

-Constructions d'immeubles de logements

-Construction de maisons individuelles

-Extension et réhabilitations d'habitations individuelles

-...







Mes compétences :

Architecture

Décoration