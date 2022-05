Laetitia Reynaud Joly est Ostéopathe BSc. Elle effectue ses études en ostéopathie à l'European School of Osteopathy (Maidstone, Kent, Angleterre), et en 2001, elle obtient un bachelor of science in osteopathy, diplôme universitaire délivré par l'université du Pays de Galles.



Elle exerce actuellement à Antibes dans un centre pluri disciplinaire "Riviera Osteo"