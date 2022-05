Laetitia REYNAUD

Ostéopathe BSc (hons),

Ostéopathe de formation universitaire, diplômée de l'European School of osteopathy, Maidstone, Royaume uni.



Ostéopathe membre du GOSc (registre des ostéopathes britanniques).



Depuis 2001, exerce l'ostéopathie à Golfe Juan en association avec Philippe Reynaud (ostéopathe).



En 2008, crée l'association O.S.T.E.O. avec Rachael Dickens et Philippe Reynaud. Cette association vient en aide aux enfants en difficultés.



En 2013, travaille en collaboration avec Philippe Reynaud, Sarah Kennedy et Charlotte Rittstam pour Riviera Osteo.Array



Mes compétences :

French

Osteopathe

ostéopathie