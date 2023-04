El Hassan BENNOUIRI

RESPONSABLE CHIFFRAGE ET DEVIS SEINIOR

Domaines d’expérience:

Energie, Pétrole & Gaz :Dépôt d’hydrocarbure liquide et liquéfié, Centre Emplisseur de gaz, Pipe line, Centrale Thermique et Diesel;

Ciments - Mines: Convoyeurs, Trémies de stockage, Machine de mise à terril, Stacker et Roue pelle, Broyeurs, stockage, tuyauterie ; structure en charpente métallique ;

Chimie: Industrie des phosphates (Acide Phosphorique, Acide sulfurique, Engrais) : Bacs de stockage d'acide sulfurique, d’acide phosphorique et de soufre liquide, Réservoir d’ammoniac, Réservoirs d’eau et de fuel, Trémies de stockage de phosphates et des Engrais, Tuyauterie, et structure en charpente.