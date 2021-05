El Mehdi GOURCHAL

J'ai intégrer la promotion médical et pharmaceutique en 2011 chez pharmacare promotion avec plusieurs médicaments sur un grand secteur Rabat/nord avec plusieurs cibles, après j'ai intégré un laboratoire de renommée Laprophan toujours sur rabat / nord et une large gamme des spécialités et plusieurs cibles , Aujourd'hui Product spécialist pour le compte de BAXTER avec contrat laprophan et marketing et formation et management BAXTER dont j'ai pu aussi develloper un porte feuille très interessant et de solides connaissances en gammes d'anesthésie et réanimation dont je prend en charge la vente direct ,visite des praticiens( reanimateur, anesthésiste, oncologues...) le suivi, l'organisation des staffs, appel d'offres, recouvrement