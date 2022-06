Mes compétences :

Dimensionnement et optimisations des STEP

Teamwork

AutoCAD

Télédétection et Cartographie

Management

Energies renouvelables

Système d'information geographique

Gestion du risque

Etude d'impact sur l'environnement

Gestion des déchets

Hydrus

Qualité Sécurité Hygiène et Environnement

COVADIS

Gestion de projet

ArcGIS