Titulaire d'un BTS Technico commercial et d'une expérience confirmée dans le commerce, je cherche à mettre mes compétences au service de nouveaux projets.

Ayant évolué jusqu'ici dans le Hard Discount et la restauration rapide, j'ai, dans ces 2 secteurs, géré et développé l'activité des établissements dont j'ai eu la charge. J'encadrais et animais une équipe d’une centaine de collaborateurs.

Ces expériences m'ont permis de faire preuve d'organisation, de rigueur et de créativité (mise en place d’activité commerciale, formation et développement d’équipe, création d’outil gestion), que ce soit dans la conception ou l'exécution des actions, la gestion budgétaire ou le management.

Je souhaite aujourd'hui rejoindre une équipe dynamique au sein d'un groupe d'un renom, et ainsi permettre à votre société de développer d avantage votre gammes de produits

Mes qualités personnelles d'adaptabilité, ma disponibilité et mon autonomie m'incitent à penser que nous pourrions, ensemble, animer et développer vos futurs projets.

Si mes compétences répondent à vos besoins, je serai très heureux de vous rencontrer afin de nous entretenir sur une prochaine collaboration.





Mes compétences :

gestion

Management

Commercial