El Yankhoba TOP

Suis diplôme en licence professionnelle en Logistique et Transport à la chambre de commerce de Dakar et aussi titulaire d’un diplôme de déclarant en douane à l’école des auxiliaires de la douane, je souhaite porter ma candidature dans votre entreprise.

Attiré par le secteur du développement durable et de la Logistique

Par ailleurs Mon expérience et ma formation m’ont permis d’avoir une bonne maitrise de la logistique et la législation douanière, j’ose espérer que l'occasion me sera donnée de mettre à profit mes compétences, de m’enrichir de par votre expérience

Disposé à travailler seul, en équipe, sous pression, en milieu rural comme urbain, familiarisé avec l'environnement de la Logistique en général et les règles qui la composent, maîtrisant parfaitement l'outil informatique et doté d'un très bon sens relationnel ; je suis convaincu de disposer des qualités nécessaires pour vous servir.

Consciencieux, professionnel et assidu, je suis prêt à investir le temps nécessaire et l’efficacité qu’il en faudra pour contribuer à la bonne marche de votre projet.