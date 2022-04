El Zahi EZZDDINE

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous informer que je suis un nouveau diplômé à Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse (ISSAT SOUSSE) plus particulièrement spécialisé dans le domaine du Génie Mécanique.

Disponible dès le mois de Mai, je cherche actuellement une poste technicien supérieur dans le domaine de Mécanique, automatique (Ainsi que la construction et de la conception et fabrication aussi bien au niveau de la gestion de production que de la gestion de la qualité).

Au cours de ma formation et de mes différents stages j'ai pu mettre développer mes compétences aussi bien théoriques que techniques dans les domaines de gestion, de maintenance et production, de la gestion de la qualité, ou encore la gestion de projet d'optimisation de la production.



Fortement attiré par le domaine des industries, ma formation et mon parcours professionnel témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnel.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire, et dans l'attente de vous exposer de vive voix mes motivations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.



Mes compétences :

SolidWorks

Catia v5

STEP 7-Micro/WIN

Abaqus/CAE

Conception mécanique

Gestion de la qualité

Maintenance industrielle

Automatisme